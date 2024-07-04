شكرا لقرائتكم خبر عن سامي البابطين رئيسا للجنة المراجعة بـ«تبوك الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية بالتمرير، أمس، تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ في 1/7/2024م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 30/06/2027م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول: فإن اللجنة تتكون من سامي البابطين رئيسا للجنة، وبعضوية كل من: د. المعتصم بالله علام، وأحمد السنيدي.

وأضافت أن بداية عمل لجنة المراجعة من بداية دورة المجلس الجديدة في 1/7/2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/6/2027م.

