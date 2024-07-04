شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم واستقرار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعاً أمس الأربعاء، حيث حققت المؤشرات الرئيسية والعملات الرئيسية مكاسب كبيرة، فيما شهدت أسعار الذهب استقرار وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، في حين ارتفعت أسعار النفط مع تراجع المخزونات.كان حجم التداول ضعيفاً يوم الأربعاء مع إغلاق بورصة نيويورك للأوراق المالية في وقت مبكر.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك للتكنولوجيا يوم الأربعاء ليغلقا عند مستويات قياسية، مدعومين ببيانات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد وهو ما عزز الآمال بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الأربعاء بنسبة 0.29٪ ليصل إلى 4140.77 نقطة، أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد أغلق على انخفاض طفيف نتيجة عمليات بيع في قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، وذلك خلال جلسة تداول قصيرة تسبق عطلة يوم الاستقلال الأمريكي.ومن المقرر أن يغلق السوق يوم الخميس بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال، وهو ما يُرجح استمرار ضعف أحجام التداول على مدار الأسبوع. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 39308.0 نقطة يوم الأربعاء، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 23.85 نقطة.أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أن المعنويات لا تزال حذرة قبيل إجراء انتخابات مهمة.بعد أداء سلبي الأسبوع الماضي، اتسم أداء مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بالتقلب خلال شهر يوليو حتى الآن. وأغلق المؤشر مؤقتا بارتفاع قدره 0.8٪، مع صعود معظم القطاعات بقيادة أسهم التعدين التي حققت ارتفاعا بنسبة 2.3٪.وكشفت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة بلغ 2.3% على أساس سنوي في أبريل. وعلى الرغم من تخطيه التوقعات البالغة 2.1%، إلا أنه يقترب بشكل أكبر من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% مقارنة بقراءة شهر مارس التي سجلت 3.2%.وانخفض مؤشر ستوكس 600 بمقدار 2.89 نقطة. في حين ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بمقدار 49.92 نقطة أو 0.61٪ ليغلق عند 8171.12 نقطة.وكان مؤشر داكس 30 الألماني الأفضل أداء حيث ارتفع بمقدار 331.3 نقطة أو 2.19٪ ليغلق عند 154553 نقطة. كما حقق مؤشر كاك 40 الفرنسي ارتفاعا قدره 144 نقطة أو 2.11٪ ليغلق عند 69823 نقطة..حققت أسواق الأسهم الآسيوية في معظمها مكاسب يوم الأربعاء، وذلك بعد الإشارات الإيجابية الواسعة النطاق التي تلقتها من وول ستريت خلال الليل، ويقيّم المتداولون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في منتدى البنك المركزي الأوروبي بالبرتغال، والذي أعرب فيه عن رضاه عن التقدم المحرز في إجراءات خفض التضخم، لكنه أشار إلى رغبته في رؤية المزيد قبل أن يصبح على ثقة كافية لبدء خفض أسعار الفائدة.ارتفعت الأسهم الأسترالية بشكل معقول يوم الأربعاء، حيث تعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسات السابقة، مع بقاء مؤشر ستاندرد آند بورز إيه إس إكس200 القياسي فوق مستوى 7700 نقطة، وذلك بعد الإشارات الإيجابية الواسعة النطاق من وول ستريت خلال الليل، مع تحقيق مكاسب في أسهم التكنولوجيا والتعدين.وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني القياسي بنسبة 1.3% ليغلق عند 40580.76 نقطة. وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.5% ليصل إلى 2794.71 نقطة. وأضاف مؤشر هانج سينج في هونج كونج 1.1% ليصل إلى 17956.55 نقطة، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 2982.38 نقطة.ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة الأخيرة للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وأغلق سوق الذهب الفوري يوم الأربعاء بسعر 2358.65 دولار، لتسجل ارتفاعا قدره 28.99 دولار أو 1.24%.وظل أداء الدولار الأمريكي ضعيفاً بعد تعليقات حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. مما يسهم في جعل السبائك أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 999.35 دولار، وظل البلاديوم مستقراً عند 1021 دولار.وارتفعت أسعار النفط الخام والبنزين يوم الأربعاء بعد انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.وزاد الخام من مكاسبه يوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية انخفاضاً في مخزونات النفط الخام فاقت التوقعات، وارتفع الطلب الأمريكي على البنزين إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر ونصف.تراجع الدولار الأمريكي في معاملات أوروبا المبكرة يوم الأربعاء بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى التقدم المحرز نحو خفض التضخم، بينما ارتفع اليورو قليلا قبل الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات البرلمانية الفرنسية.وارتفع زوج يورو/دولار أمريكي بنسبة 0.2% إلى 1.0762، مع استمرار دعم اليورو بفضل بيانات تشير إلى أن قطاع الخدمات الحاسم في تضخم منطقة اليورو يظل مرتفعا بعناد، مما يوحي بأن البنك المركزي الأوروبي سيستغرق وقتاً قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.وصعد زوج دولار أمريكي/ين ياباني بنسبة 0.2% إلى 161.81، حيث وصل الزوج إلى أعلى مستوى له في حوالي 38 عاما، في حين ظل المسؤولون اليابانيون مترددين إزاء التدخل في سعر الصرف.ووفقا للتقرير الصادر عن «إيه بي إم كابيتال»، ارتفع زوج دولار أمريكي/يوان صيني بشكل طفيف إلى 7.2735، ومع انخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر بعد أدنى قراءة له منذ أكتوبر.وصعد زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي بنسبة 0.61% إلى 1.28، بينما ظل زوج يورو/جنيه إسترليني دون تغيير بنسبة 0.12% عند 0.85.