الاقتصاد

بين ارتفاع وانخفاض.. البورصة الأمريكية تغلق على تباين

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس على تباين، وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% ما يعادل 32 نقطة إلى مستوى 39753 نقطة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.9% ما يعادل 49 نقطة إلى مستوى 5584 نقطة.
كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.95% مايعادل 364 نقطة إلى مستوى 18283 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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