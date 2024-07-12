شكرا لقرائتكم خبر عن بين ارتفاع وانخفاض.. البورصة الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس على تباين، وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% ما يعادل 32 نقطة إلى مستوى 39753 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.9% ما يعادل 49 نقطة إلى مستوى 5584 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.95% مايعادل 364 نقطة إلى مستوى 18283 نقطة.