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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الشرقية وقعت اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات العلمية والفنية، وتبادل الخبرات في التحكيم التجاري بما يسهم في تنمية قطاع الأعمال بين الطرفين، وتنفيذ البرامج والفعاليات الداعمة لقطاع الأعمال بشكل عام.

وتعكس الاتفاقية حرص الغرفة والمركز على تنفيذ المبادرات التي تعمل على تمكين وتعزيز دور القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني والإقليمي، والعمل على تنميته بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية للقطاع، إضافة إلى رفع مستوى الوعي في مجال التحكيم للإسهام في تذليل التحديات التي قد تواجه قطاع الأعمال.

وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي الغرفة في دعم قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، إذ تعمل الغرفة على تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية التي تستضيف فيها الأكاديميين والمتخصصين، لتطوير آلية العمل في القطاع وأوجه الدعم بما يمكنه من أداء أدواره التنموية.