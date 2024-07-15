شكرا لقرائتكم خبر عن بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد تظهر للمرة الأولى على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظهر الجيل الرابع الجديد من سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد Continental GT Speed ​​لأول مرة على مستوى العالم في مهرجان جودوود للسرعة، حيث شاركت سيارتا كونتيننتال جي تي سبيد وجي تي سبيد في سباق "جودوود هيل كلايمب" مع عرض سيارة ثالثة بأسلوب مميز احتفالاً بالرقم القياسي للسرعة تحت الماء. وأقيم مهرجان هذا العام تحت عنوان "من المحركات التقليدية إلى السيارات الهجينة: تطور هائل في قوة السيارات".تعتبر سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد ​​الجديدة أقوى سيارة من بنتلي Bentley مخصصة للطرق العادية على الإطلاق. وتُجهز سيارة جراند تورينج الجديدة بمنظومة الحركة الهجينة فائقة الأداء الجديدة كلياً من بنتلي بقوة 782 حصاناً مع عزم دوران 1,000 نيوتن متر، مما يميزها بقوة وعزم دوران أكبر من الطراز السابق المجهز بمحرك W12، إضافة إلى الخفض الكبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 29 غ/كم*.وتقترن منظومة الحركة الجديدة بأنظمة الشاسيه المتطورة، حيث تأتي السيارة بنظام التخميد مزدوج الصمام الجديد والنوابض الهوائية بجحرتين، إضافة إلى ميزة الركوب الديناميكي من Bentley (Bentley Dynamic Ride) مع التحكُّم النشط لمنع الانقلاب بجهد 48 فولت، والترس التفاضلي الإلكتروني محدود الانزلاق (electronic Limited Slip Differential)، وميزة توجيه عزم الدوران (torque vectoring). وتوفر هذه الأنظمة تحكماً فائقاً في السيارة مع أعلى مستويات الراحة أثناء القيادة حتى الآن. كما تتميز السيارة بتوزيع الوزن بنسبة 49:51 الذي يميل نحو الجزء الخلفي لأول مرة في تاريخ السيارة.وتتميز السيارة بسمات التصميم الخارجي الجديدة من بنتلي Bentley، والتي شملت تعديلات جوهرية على الجزء الأمامي تعتبر الأكبر منذ عقدين من الزمن، حيث أصبحت أول سيارة كبيرة الحجم من Bentley منذ خمسينيات القرن الماضي تزوّد بمصابيح أمامية فردية ذات تصميم مبتكر.وتواصل بنتلي Bentley التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والمهارة ومواد التصنيع مع التصميم الأنيق للمقصورة، إضافة إلى المقاعد المزودة بأحدث أنظمة الراحة، ونظام تنقية الهواء الجديد، والجلد بالتصميم ثلاثي الأبعاد الجديد، وبعض اللمسات الجديدة مثل استخدام الكروم الداكن.وإضافة إلى مشاركة سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد الجديدة في سباق "جودوود هيل كلايمب"، يشهد المهرجان تقديم سيارة ثالثة بأسلوب مميز بالقرب من منصة Kinrara Enclosure احتفالاً بالرقم القياسي غير الرسمي للسرعة تحت الماء الذي سجلته السيارة بالوصول إلى سرعة 208 ميلاً في الساعة (335 كم/ساعة)، ما يجعلها أسرع سيارة انطلقت في نفق تحت الماء على الإطلاق.وتُعرض السيارة في صندوق "FOSHtank"، وهو نسخة مخصصة من وحدات العرض الزجاجية التي تستخدمها Bentley في مصنعها المحايد للكربون، الذي يسمى "مصنع الحلم" (Dream Factory)، في كرو بإنجلترا، بعد تعديلها لتشمل حوضاً للأسماك مُصمماً بطريقة مرحة.