الامارات | الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% والامتحان التحريري 60%

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% والامتحان التحريري 60% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بث مباشر للمؤتمر الصحافي المنعقد حالياً الخاص باستعدادات العودة للعام الدراسي الجديد 2024/2025. وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري: جاهزية مدارسنا للعام الدراسي الجديد بنسبة 100%. الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% والامتحان التحريري 60%. الأميري: انطلاق العام الدراسي الجديد تحت عنوان "من طالب إلى قائد". وكيل وزارة التربية، محمد القاسم: افتتاح 25 مدرسة جديدة تدخل الميدان العام الدراسي الجديد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App