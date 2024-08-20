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الامارات | الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% والامتحان التحريري 60%

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% والامتحان التحريري 60% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بث مباشر للمؤتمر الصحافي المنعقد حالياً الخاص باستعدادات العودة للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري: جاهزية مدارسنا للعام الدراسي الجديد بنسبة 100%.

الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40%  والامتحان التحريري  60%.

الأميري: انطلاق العام الدراسي الجديد تحت عنوان "من طالب إلى قائد".

وكيل وزارة التربية، محمد القاسم: افتتاح 25 مدرسة جديدة تدخل الميدان العام الدراسي الجديد.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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