الامارات | الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% والامتحان التحريري 60%

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% والامتحان التحريري 60% والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بث مباشر للمؤتمر الصحافي المنعقد حالياً الخاص باستعدادات العودة للعام الدراسي الجديد 2024/2025.
وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري: جاهزية مدارسنا للعام الدراسي الجديد بنسبة 100%.
الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% والامتحان التحريري 60%.
الأميري: انطلاق العام الدراسي الجديد تحت عنوان "من طالب إلى قائد".
وكيل وزارة التربية، محمد القاسم: افتتاح 25 مدرسة جديدة تدخل الميدان العام الدراسي الجديد.
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