شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الاثنين 15-7-2024.. خدمات الجيل الخامس بالمدن الرئيسية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 15-7-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات عن شراكة جديدة مع نوكيا العالمية لتقديم خدمات البيانات باستخدام تقنية الجيل الخامس في مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

المصرية للاتصالات: تقديم خدمات الجيل الخامس بالمدن الرئيسية فى مصر قريبا

أعلنت اليوم الشركة المصرية للاتصالات، المتخصصة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن شراكة جديدة مع نوكيا العالمية لتقديم خدمات البيانات باستخدام تقنية الجيل الخامس في مصر، ويهدف التعاون إلى إحداث ثورة في مجال الاتصالات بالبلاد من خلال تقديم تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول في عدد من المدن الرئيسية وهي: الجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية.

وزير المالية: الصناعة والتصدير على رأس أولويات المجموعة الاقتصادية

شدد أحمد كجوك وزير المالية، على أن الصناعة والتصدير أولوية على رأس اهتمامات المجموعة الاقتصادية، مضيفاً أن هناك قنوات اتصال مباشرة مع المصنعين والمصدرين للتعامل الفوري مع أية تحديات تواجه الصادرات الوطنية.

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين فى مصر.. عيار 21 يسجل 3245 جنيها

يتداول سعر الذهب في مصر بشكل عرضي، أي يشهد تذبذب واضح، خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك بسبب تحركات مماثلة في سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي قلل من فرص صعود سعر الذهب المحلي خاصة مع تراجع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

وزير الكهرباء: مستعدون لتذليل كافة معوقات الربط مع "السعودية"

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا وفريق العمل المسئول عن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى بقدرة 3000 ميجاوات، ضم مديرى المشروع، والاستشاري، ومقاولى التنفيذ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس صلاح عزت القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء،

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان فى مسابقة وظائف جهاز شئون البيئة

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

⁠وزير السياحة والآثار يبحث مع سفيرة الإمارات فرص الاستثمار السياحى فى مصر

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بضغوط تراجع أسهم قيادية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.