491.2 مليار ريال مساعدات إنمائية من السعودية لدول العالم

حرصت السعودية على رعاية وتنمية العمل الخيري والإنساني، وتطويره على أسس سليمة وقواعد راسخة، إدراكًا منها لأهمية هذا العمل في التخفيف من المعاناة الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الملّحة للشعوب التي تعاني أزمات إنسانية وكوارث طبيعية في أنحاء العالم، بما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول.

مساعدات إنمائية

منذ 1975 إلى 2024 قدمت المملكة مساعدات إنمائية تقارب 131 مليار دولار أمريكي (491.25 مليار ريال)، غطت 171 دولة من الدول، ونُفذ بها أكثر 7090 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا وتنمويًا.

ضمن أكبر الدول المانحة

وفي نهاية 2023 حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في العالم، وذلك بحسب منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، حيث قدمت مساعدات بما يفوق المليار و200 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 3.6% من المساعدات التي قدمتها الدول المانحة للدول النامية، والدول التي تعاني الكوارث والأزمات. وبادرت المملكة كذلك بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 13 مايو 2015؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة، ومواجهة التحديات، ومد يد العون للمحتاجين في كل مكان في العالم على نحو فعّال.

مشاريع حيوية

ونفذ المركز منذ تأسيسه 3009 مشاريع في مختلف القطاعات الحيوية، شملت 100 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 6 مليارات و940 مليون دولار أمريكي، واستفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في الدول المستهدفة دون تمييز.

ولإبراز جهود المملكة دوليًا، وحفظ حقوقها في العطاء أسوة بالدول المانحة الكبرى، تم إنشاء المنصات الإغاثية والتطوعية والتوثيق والتسجيل الدولي، مثل: منصة المساعدات السعودية، ومنصة المساعدات المقدمة للاجئين في المملكة، ومنصة التطوع الخارجي، ومنصة التبرع الإلكترونية «ساهم».

استقبال اللاجئين الزائرين

كما تعد المملكة من أكثر الدول استقبالًا للاجئين (الزائرين)، الذين تتيح لهم فرصة العلاج والتعليم مجانًا، وتحرص على دمجهم في المجتمع، وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق المملكة، وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة.

ولضمان الحياة الكريمة للأشقاء في قطاع غزة، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة جسرًا جويًا مكونًا من 54 طائرة، وجسرًا آخر بحريًا مؤلفًا من 8 سفن كبيرة، تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 6.600 طن، إلى جانب تعاون المركز مع المملكة الأردنية الهاشمية في القيام بعملية الإسقاط الجوي لإيصال المساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في القطاع؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية المعابر الحدودية، لتبلغ قيمة إجمالي المساعدات المقدمة حتى الآن للشعب الفلسطيني في قطاع غزة 185 مليون دولار. كما قدم المركز الدعم المالي لعلاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن، الذي استفاد منه 150 فردًا، بقيمة 3 ملايين و615 ألف دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، دشَّن المركز برنامج «سمع السعودية» التطوعي في جمهورية تركيا، للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، الذي يعد أكبر حدث إنساني تطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي حول العالم.