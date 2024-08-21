سبب تأجيل الإعلان الرسمي لانضمام محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

كشفت تقارير صحفية عن سبب عدم إعلان نادي نيس الفرنسي انضمام لاعب منتخب مصر والاهلي محمد عبد المنعم حتى الآن.

ويستعد نادي نيس الفرنسي لتقديم صفقة انتقال النجم محمد عبدالمنعم إلى صفوفه بشكل رسمي قادمًا من النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير أن سبب تأجيل الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام محمد عبد المنعم إلى صفوف نادي نيس الفرنسي هو انتظار لاعب الاهلي الحصول على التأشيرة.

وأكدت أن هذا السبب هو وراء تأجيل الأعلان عن صفقة عبدالمنعم حتى اللحظة.

وأوضحت بأن محمد عبدالمنعم ينتظر الحصول على التأشيرة من أجل السفر والانضمام إلى نادي نيس الفرنسي.

وخاض محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر والاهلي البالغ من العمر 25 عامًا، 115 مباراة بقميص القلعة الحمراء في كافة المسابقات، وأحرز خلالهم 8 أهداف.