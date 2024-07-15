تخريج الدفعة الأولى من برنامج معسكرات نمو السياحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم صندوق التنمية السياحي الحفل الختامي والمعرض المصاحب لخريجي الدفعة الأولى من برنامج «معسكرات نمو السياحة»، في قاعة المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض، بحضور عدد من المهتمين من رواد الأعمال والمستثمرين في مجال السياحة.

وعبر الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، عن اعتزازه بنجاح واكتمال مراحل المعسكر، خلال كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام التنفيذي لمركز نمو الأعمال الأمير سعود بن محمد، مثمنا جهود المشاركين من رواد الأعمال كافة.

وقال، إننا نتطلع إلى احتضان مزيد من الأفكار الخلاقة ورعاية المشاريع الريادية، عبر تنفيذ مبادرات وبرامج لإثراء ريادة الأعمال السياحية بما يليق بالمملكة كوجهة سياحية عالمية.

مؤكدا أهمية دفع رحلة التمكين السياحي لوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات في سبيل ابتكار مستقبل سياحي مزدهر للمملكة.

وتضمن الحفل استعراض إنجازات برنامج معسكر نمو الأعمال، والذي تقدم إليه أكثر من 494 من رواد الأعمال ومؤسسي الأعمال المبتكرة، انتقل منهم 244 فريقا مشاركا إلى مرحلة التحدي الافتراضي، ووصل منهم 20 مشروعا إلى المرحلة النهائية.

وقد شمل البرنامج في وقت سابق أكثر من 106 ساعات تدريبية، و34 ورشة عمل مقدمة من متخصصين في مجالات متنوعة.

وختم الحفل باستعراض المشاريع السياحية الرائدة لروّاد الأعمال المشاركين في البرنامج وتكريمهم.

يذكر أن برنامج «معسكرات نمو السياحة» هو أحد برامج «مركز نمو السياحة» التابع للصندوق، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين في القطاع السياحي، خلال العمل على تعزيز الفكر الاستثماري والرفع من مستوى الجاهزية لديهم للدخول إلى سوق العمل.

كما يأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.