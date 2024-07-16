شكرا لقرائتكم خبر المواصفات السعودية تطلق منصة مطورة لخدمات الفحص الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن المنصة المطورة تتيح للمستفيدين كثيرا من المزايا والخدمات، كتمكن المستفيدين من إدارة جميع مركباتهم خلال حساب واحد، وتنفيذ حجز مواعيد متعددة، إضافة إلى التغيير والإلغاء عند الحاجة، كذلك توفر المنصة المطورة خدمات أكثر أمانا، إذ يتطلب الدخول للمنصة تسجيل الدخول الآمن خلال الربط بنظام النفاذ الوطني الموحد، وتخزين معلومات المركبة لتسهيل العمليات المستقبلية.
تأتي هذه الخطوة استكمالا للجهود التي تقدمها الهيئة في مجال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري وتحسين خدمات المستفيدين، وإيجاد الحلول المثلى لتطوير تلك المنظومة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من خدمات الفحص الفني الدوري زيارة الرابط : (pti.saso.gov.sa)، مشيرة إلى أن هذا الرابط هو الوسيلة الرسمية التي تخضع لإدارة وإشراف المواصفات السعودية.
كما تحذر في الوقت نفسه التعامل مع أي مواقع أخرى أو أفراد يدعون تقديم خدمات الفحص الفني الدوري.
مزايا المنصة المطورة
- إدارة جميع مركبات المستفيد خلال حساب واحد.
- تنفيذ حجز مواعيد متعددة.
- الدخول الآمن خلال الربط بنظام النفاذ الوطني الموحد.
- تخزين معلومات المركبة لتسهيل العمليات المستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر المواصفات السعودية تطلق منصة مطورة لخدمات الفحص الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.