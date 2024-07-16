شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار اللحوم في السعودية.. وانخفاض «الضأن المستورد» #عاجل والان نبدء بالتفاصيل

سعر اللحوم في السعودية

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أسعار اللحوم في شهر

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، على أساس شهري، فيما سجل سعر لحم الضأن المبرد المستورد انخفاضا.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر لحم البقر الطازج سجل 51.8 ريال للكيلو جرام في شهر يونيو الماضي، مرتفعا بنسبة 4.8%، على أساس شهري، فيما انخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي.أفادت النشرة بأن سعر لحم الضأن الطازج سجل في شهر يونيو الماضي نحو 68.61 ريال للكيلو جرام، مرتفعا بنسبة 7.5%، و2.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وأشارت إلى أن سعر لحم الجمل الطازج بلغ في شهر يونيو الماضي نحو 55.64 ريال للكيلو جرام، مرتفعا بنسبة 3% على أساس شهري، و0.2% على أساس سنوي.وانخفض سعر لحم الضأن المبرد المستورد بنسبة 3% على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مسجلا 52.73 ريال للكيلو جرام.وبلغت تكلفة طبخ الذبيحة في شهر يونيو الماضي نحو 295.49 ريال، مرتفعة بنسبة 1.4% على أساس شهري، بينما انخفضت بنسبة 0.3% على أساس سنوي.