شكرا لقرائتكم خبر وزير السياحة يدعو المشروعات الصغيرة لتقديم جدوى جادة للحصول على الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض وزير السياحة أحمد الخطيب، في لقائه بعدد من المستثمرين ورواد الأعمال في منطقة عسير، جهود الوزارة لتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي، في ظل النجاحات المتواصلة التي يحققها قطاع السياحة في المملكة.

وأوضح وزير السياحة، الدور الكبير الذي يقوم به صندوق التنمية السياحي، مؤكدا أن الصندوق قدم دعما تجاوز مليار ريال لأكثر من 10 مشاريع سياحية متعلقة بمرافق الضيافة، إضافة للمشاريع متعددة الاستخدامات والمشاريع متناهية الصغر في منطقة عسير، داعيا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم دراسات جدوى جادة للحصول على الدعم اللازم وتقديم خدمات سياحية ذات كفاءة عالية.

ولفت إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة عسير، مما يؤهلها لتصبح من أبرز الوجهات السياحية في العالم، داعيا المستثمرين في القطاع السياحي على استقطاب أكبر لأبناء وبنات الوطن؛ مؤكدا حرص الوزارة على تمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي.

وتناول الخطيب في اللقاء المبادرات والأنظمة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي؛ بهدف تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى إيجاد استثمارات جديدة، والإسهام في الناتج المحلي، بالإضافة لخفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة في العام الحالي، ودعم مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة للمشاريع الفندقية بكافّة فئاتها.

وأكد حرص الوزارة على رفع جودة المنتج، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من مرافق الضيافة وكافة الأنشطة السياحية، مشيرا إلى أن برنامج صيف السعودية يسهم في تنويع العروض مما يسهم في زيادة أعداد السياح من داخل المملكة وخارجها للوجهات السياحية الصيفية.