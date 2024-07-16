شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. 197 مليون عملية نقاط بيع بـ 11 مليار ريال في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

عمليات نقاط البيع

وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 55.898.000 بقيمة 1.842.814.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 46.261.000 بقيمة 1.796.452.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.409.000 بقيمة 102.935.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.757.000 بقيمة 733.168.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 30.900.000 بقيمة 1.999.211.000 ريال.

مدن المملكة

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 7 - 13 يوليو 2024م, 197.524.000 عملية، بقيمة 11.994.930.000 ريال، مقابل 13.294.504.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.409.000 بقيمة 677.641.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.527.000 بقيمة 329.784.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 102.000 بقيمة 85.225.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.189.000 بقيمة 210.624.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.206.000 بقيمة 841.492.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.571.000 بقيمة 775.298.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.126.000 بقيمة 261.071.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 803.000 بقيمة 269.636.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.003.000 بقيمة 69.683.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 193.000 بقيمة 191.719.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 24.123.000 بقيمة 1.570.301.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.047.000 بقيمة 237.876.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 59.870.000 بقيمة 3.910.220.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.856.000 بقيمة 459.537.000 ريال.في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.090.000 بقيمة 458.602.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.162.000 بقيمة 216.232.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.659.000 بقيمة 195.596.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.302.000 بقيمة 224.214.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.463.000 بقيمة 276.446.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.962.000 بقيمة 321.963.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.506.000 بقيمة 554.258.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23.207.000 بقيمة 1.713.714.000 وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 70.447.000 بقيمة 3.664.147.000 ريال.