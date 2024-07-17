شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسماك في السعودية.. وتباين «الدواجن» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الدواجن في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، على أساس شهري،بينما انخفضت أسعار الأسماك في السوق المحلية.

وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الدجاج الطازج المحلي انخفض بنسبة 2.5% على أساس شهري، مسجلا 17.88 ريال لـ(900 جم). سعر الدواجن في السعودية بحسب النشرة فإن سعر الدجاج فيليه صدور الدجاج الطازج انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في يونيو الماضي، مسجلة 21.27 ريال لـ(450 جم).

وسجل سعر الدجاج المجمد المحلي، ارتفاع بنسبة 2.2%، على أساس شهري، ليصل إلى 19.35 ريال، بينما سجل سعر الدجاج المجمد المستورد ارتفاعا بنسبة 4% ليبلغ 19.2 ريال.

وبلغ سعر أفخاذ الدجاج الطازج (450 جم) في شهر يونيو الماضي 10.19 ريال، مرتفعا بنسبة 0.8% على أساس شهري، بينما انخفضت بنسبة 1.6% على أساس سنوي. سعر الأسماك في السعودية انخفض سعر السمك الطازج (الكنعد) بنسبة 2.7% على أساس شهري في يونيو الماضي، مسجلا 64.72 ريال للكيلو جرام.

وبلغ سعر السمك الطازج (الهامور) في شهر يونيو الماضي، 53.81 ريال للكيلو جرام، منخفضا بنسبة 3.4%، و3.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

وسجل سعر الروبيان الطازج المقشر في شهر يونيو الماضي 74.59 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 5.1% على أساس شهري، و0.9% على أساس سنوي.