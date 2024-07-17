شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم» توقع عقدا مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عقد مشروع تقديم الخدمات المدارة لتفعيل نظم الموارد الحكومية وإدارة المعرفة والتغيير مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تتجاوز نسبة (15%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأضافت أن مدة العقد 36 شهرا، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام 2025- 2026-2027م
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تتجاوز نسبة (15%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأضافت أن مدة العقد 36 شهرا، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام 2025- 2026-2027م