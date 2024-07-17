الاقتصاد

«عزم» توقع عقدا مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات عقد مشروع تقديم الخدمات المدارة لتفعيل نظم الموارد الحكومية وإدارة المعرفة والتغيير مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تتجاوز نسبة (15%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأضافت أن مدة العقد 36 شهرا، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام 2025- 2026-2027م
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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