الاقتصاد

«السوق المالية» توافق على تخفيض رأس مال «صدق» إلى 135 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة للتنمية الصناعية (صدق) تخفيض رأس مالها من 400 مليون ريال إلى 135 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 13.5 مليون سهم.
وتعد الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وستنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.
ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال.
ويعني، قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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