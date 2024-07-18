شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني للتنمية الصناعية ينظم منتدى ومعرض MachinEdge في بكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق منتدى ومعرض (MachinEdge) بنسخته الثانية، الذي ينظمه قطاع الآلات والمعدات في المركز الوطني للتنمية الصناعية في واحدة من أكبر عشر دول مستهدفة في قطاع التصنيع - جمهورية الصين الشعبية- بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي وممثلي العديد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات السعودية، وذلك خلال الفترة 16 إلى 17 يوليو في المركز الصيني الوطني للمؤتمرات في العاصمة بكين.

ويهدف المنتدى والمعرض المصاحب له بشكل رئيس إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية في قطاع الآلات والمعدات عبر الجمع بين الممكنات الحكومية وحجم الطلب من الشركات الوطنية الكبرى والمصانع المحلية، والبحث عن فرص التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية السعودية والشركات الوطنية والمصنعين الصينيين حيث يشارك أكثر من 150 شركة صينية و30 جهة سعودية للمساهمة في تعزيز إقامة شراكات تجارية مع الشركات الصينية الرائدة، واستكشاف فرص التصنيع المشتركة ونقل التكنولوجيا، بما يعزز من القدرات التنافسية ويسهم في توسيع نطاق الأعمال على المستوى الدولي، وذلك في إطار سعي المركز الوطني للتنمية الصناعية الذي يعمل لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتقليل الاعتماد على الواردات في هذا القطاع المهم.

مما يذكر أن المركز الوطني للتنمية الصناعية يعمل محركا فاعلا وبيت خبرة لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتكاملة وتطوير الفرص الاستثمارية الصناعية مع المنظومة الصناعية، بالإضافة إلى ربط المستثمرين الصناعيين مع مستثمرين آخرين محليين وعالميين لتمكين المشاريع الصناعية السعودية.