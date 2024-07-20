شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. "داو جونز" الصناعي يغلق على تراجع بنسبة 0.9% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 377.49 نقطة، أو 0.9% ، ليصل إلى 40287.53 نقطة. مؤشرات الأسهم الأمريكية وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 39.59 نقطة، أو 0.7%، ليصل إلى 5505 نقاط.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 144.28 نقطة، أو 0.8%، ليصل إلى 17726.94 نقطة.