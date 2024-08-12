شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تمول «كاوست» بـ100 مليون دولار لدعم الأبحاث التطويرية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.