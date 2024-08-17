شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة المصرية تربح 68.5 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 68.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 2.043 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 3.5%.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.05%، مسجلاً 29629.14 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.31% ليصل إلى 6653.19 نقطة.وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 2.84% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 9600.36 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 389.7 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 4.765 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 613 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.