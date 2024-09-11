الإعلان عن موعد ومكان جنازة إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي الإسماعيلي، عن موعد مكان تشييع جثمان إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالدراويش، والذي وافته المنية منذ ساعات بعد صراع قصير مع المرض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي بيانًا جاء كالتالي: «تُشيع جنازة الكابتن إيهاب جلال، غدًا، الخميس، عقب صلاة الظهر، من مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس».

وأضاف البيان: «على أن تتلقى الأسرة العزاء، يوم الجمعة المقبل، بمسجد النزهة للقوات المسلحة، أمام سيتي ستارز».

وتابع: «فيما قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل، في استاد الإسماعيلية».

ويوم الأحد الماضي، تعرض إيهاب جلال لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث دخل إلى غرفة العناية المركزة بعدما كشفت الفحوصات تعرضه لجلطة في أحد الشرايين المغذية للمخ، مما أدى إلى تلف في الفص الأيسر للمخ.