الاقتصاد

1.2 مليون مستفيد من البورصة العقارية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من 1،2 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام.
وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات العقارية وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتتيح البورصة العقارية للمستفيدين القيام بعمليات البيع والشراء ونقل الملكية بشكل إلكتروني آمن وسريع؛ مما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير الوقت والجهد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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