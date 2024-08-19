شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون مستفيد من البورصة العقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من 1،2 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام.

وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات العقارية وتحقيق الشفافية في التعاملات.

وتتيح البورصة العقارية للمستفيدين القيام بعمليات البيع والشراء ونقل الملكية بشكل إلكتروني آمن وسريع؛ مما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير الوقت والجهد.

