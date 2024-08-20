شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

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الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل البنوك المصرية، عند آخر مستويات سجلتها العملة الخضراء.سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، اليوم، 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية عند 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، عند 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، اليوم، 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، عند 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.