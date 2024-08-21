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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة.. أداء متباين للبورصة المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على أداء متباين اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 2.066 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 5 مليارات جنيه.
واستقر مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) عند مستوى 29914.29 نقطة.
وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 0.26% لينهي التعاملات عند مستوى 9828.82 نقطة.
واستقر مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) عند مستوى 29914.29 نقطة.
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البورصة المصريةفيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.44% مسجلاً 6851.02 نقطة.
وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 0.26% لينهي التعاملات عند مستوى 9828.82 نقطة.