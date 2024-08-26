شكرا لقرائتكم خبر عن بخسارة 4 مليارات جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على أداء متباين لدى تعاملات اليوم.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 2.062 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 4.4 مليارات جنيه. مؤشر إيجي إكس وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.2% ليبلغ مستوى 30133 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.52% مسجلاً 6943 نقطة.

وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.38% لينهي التعاملات عند مستوى 9943 نقطة.