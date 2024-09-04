شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يستقر عند 262.25 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 299.71 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 274.74 ريال.انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 262.25 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 224.79 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 174.83 ريال.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 149.85 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9321 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2098 ريالا.وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 299.709 ألف ريال.