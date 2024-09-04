الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يستقر عند 262.25 ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في .. عيار 21 يستقر عند 262.25 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 299.71 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 274.74 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 262.25 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 224.79 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 174.83 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 149.85 ريال.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9321 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2098 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 299.709 ألف ريال.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا