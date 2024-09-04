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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يستقر عند 262.25 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 274.74 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 224.79 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 149.85 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2098 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 299.709 ألف ريال.
سعر جرام الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 299.71 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 274.74 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 262.25 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 224.79 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 174.83 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 149.85 ريال.
سعر الذهب في السعوديةوسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9321 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2098 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 299.709 ألف ريال.