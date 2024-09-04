أمريكا تفرض غرامات قياسية على 6 وكالات تصنيف ائتماني لهذا السبب

تراجع "إنفيديا" يشعل مخاوف المستثمرين من توسع هبوط الأسهم

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث في الصين استقطاب الاستثمارات النوعية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.