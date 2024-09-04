شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد الوظائف الشاغرة في أمريكا يتجاوز التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

تراجع عدد الوظائف

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء تراجعا طفيفا في عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي.وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف تراجع في يوليو الماضي إلى 67ر7 مليون وظيفة، مقابل 91ر7 مليون وظيفة في يونيو السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون توقعوا تراجع عدد الوظائف إلى 10ر8 مليون وظيفة مقابل 18ر8 مليون وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.وذكر تقرير الوزارة أن عدد العمال الذين تم توظيفهم في يوليو بلغ 5ر5 مليون عامل في حين بلغ عدد العمال الذين تم الاستغناء عنهم إلى 4ر5 مليون عامل.وشمل عدد العمال الذين تم فصلهم من أعمالهم خلال يوليو 3ر3 مليون عامل تركوا العمل مقابل 8ر1 مليون عامل تم الاستغناء عنهم أو تسريحهم.