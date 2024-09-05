شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 48.43 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وتراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية إلى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي إلى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.51 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني
وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، إلى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.