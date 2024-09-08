شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تشعل فتيل الحرب مع «آبل» بإطلاق منتجات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة "هواوي" التكنولوجية الصينية العملاقة إنها تخطط لعقد حدث كبير تعلن فيه عن إطلاق منتجات جديدة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان شركة "آبل" الأمريكية العملاقة عن إطلاق منتجاتها الجديدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. منافسة محتدمة بين "آبل" و"هواوي" تستعد شركة التكنولوجيا الصينية للكشف السنوي عن هواتفها وأجهزتها الجديدة في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى التفوق على منافستها الأمريكية اللدودة "آبل".

وقالت هواوي في منشور على خدمة "ويبو" الصينية الشبيهة لمنصة "إكس" الأمريكية إن الحدث سيقام في 10 سبتمبر في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت بكين.

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ومن المقرر أن يقام الحدث بينما يقام قبلها بيوم (9 سبتمبر) على الساحل الغربي للولايات المتحدة سيكون هناك حدث مماثل لشركة "آبل". هواتف "آيفون" الجديدة من المتوقع أن تكشف شركة "آبل" عن تشكيلة هواتف آيفون 16 في يوم 9 سبتمبر في حدثها تحت شعار "إتس جلوتايم" أو "حان وقت التوهج" .

بينما لم يتضح بعد ما تخطط "هواوي" لإطلاقه في حدثها. وقال ريتشارد يو الذي يرأس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات في هواوي :إن ”المنتج الرائد والمبتكر والمثير الذي ستقدمه الشركة أصبح متوافراً بالفعل”.

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وقال يو :”إن منتجنا سيكون تاريخياً. نعم فكر فيه آخرون، ولكنهم لم يتمكنوا من صنعه”.

وأضاف المسؤول التنفيذي أنه بعد خمس سنوات من الاستثمار، نجحت هواوي في ”تحويل الخيال العلمي إلى حقيقة”. تصدر "هواوي" للمشهد العالمي كانت هواوي في يوم من الأيام أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، لكن أعمالها في مجال الهواتف المحمولة تعطلت بسبب العقوبات الأمريكية التي منعتها من الوصول إلى شرائح أشباه الموصلات أو الشرائح الذكية.

وفي العام الماضي، أطلقت شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها الرئيسي في شنتشن هاتفًا جديدًا يحتوي على شريحة متقدمة إلى حد ما، أثارت دهشة المراقبين في واشنطن وفي عالم التكنولوجيا، كما أطلقت هواوي هاتفًا ذكيًا آخر هذا العام. تحدي هيمنة "هواوي" وقد شكل صعود هواوي تحديا لشركة أبل في الصين. فقد فقدت الشركة المصنعة للآيفون مكانتها بين أكبر خمس شركات لبيع الهواتف الذكية من حيث حصة السوق في الصين في الربع الثاني من العام، وفقا لبحث أجرته شركة "كاناليس".

وفي الوقت نفسه، شهدت "هواوي" ارتفاع شحنات الهواتف الذكية في الربع الثاني في الصين بنسبة 41% على أساس سنوي وهي الأسرع بين أكبر خمس علامات تجارية.