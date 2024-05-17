عملة Not التابعة لـ TON Network تسجل حجم تداول يتجاوز المليار دولار لتمثل بذلك أكبر إطلاق لعملة ألعاب في 2024

أعلنت Notcoin، التابعة لشبكة The Open Network (TON) المستندة إلى تطبيق التيليغرام، عن إطلاق العملة الرقمية NOT.

شكل ظهور وإنطلاق العملة الرقمية لأول مرة أكبر إطلاق لعملات الألعاب في عام 2024، محققا حجم تداول يزيد عن المليار دولار.

وفقا لبيانات CoinMarketCap، يتم تداول العملة الرقمية NOT حاليا بسعر 0.0067 دولار، مما يعكس قيمة سوقية تقارب 700 مليون دولار.

وبلغ حجم تداول العملة عند انطلاقها 1.27 مليار دولار، لتصبح بذلك في المرتبة العاشرة من حيث التداول خلال 24 ساعة الماضية.

تم سك العرض الكامل البالغ 102.7 مليار عملة منذ البداية.

كان أكثر من 35 مليون لاعب في اللعبة مؤهلين للمطالبة بعملات NOT بناء على نشاطهم في اللعبة.

بالاضافة إلى ذلك، أطلقت Notcoin حملات مكافآت التحصيص (الستاكينغ) عبر منصتي بينانس وOKX في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بعد إطلاق العملة، وصل سعر العملة إلى أعلى مستوى وهو 0.012 دولار قبل أن يشهد تراجع نتيجة زيادة عدد اللاعبين الذين قاموا بالمطالبة برموزهم الرقمية وبيعها في السوق.

تم إدراج العملة الرقمية NOT في العديد من منصات التداول الكبرى مثل بينانس وBybit وOKX وKuCoin.

وقد تمت عملية المطالبة بالعملة لجميع اللاعبين في لعبة Notcoin الشهيرة المستندة إلى التيليغرام، حيث تم توزيع العملة بنسبة 1000 إلى 1 بناء على العملات الرقمية التي قاموا بتعدينها داخل اللعبة في وقت سابق من هذا العام.

بهذا الأداء القوي، تبرز Notcoin كأحد العملات الرقمية البارزة في سوق العملات المشفرة، مما يعكس زيادة الاهتمام والاعتماد على الرموز الرقمية الخاصة بالألعاب.

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