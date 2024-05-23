زيادة التضييق على مشروع “Worldcoin”: هونغ كونغ توقف عمليات المسح البيومترية!

مشروع “Worldcoin” ومنذ إطلاقه يواجه العديد من التحديات القانونية خاصة أنه يتصل بشكل مباشر بالمعلومات الحيوية للمستخدمين حيث يجري مسح قزحية العين بشكل مباشر للتحقق وبناء هوية رقمية

مؤخرا، أنهى مكتب مفوض الخصوصية للبيانات الشخصية (PCPD) في هونغ كونغ تحقيقه في مشروع “Worldcoin”، وقرر أن عملياته في المدينة تنتهك قانون خصوصية البيانات الشخصية (PDPO).

أصدرت “Chung Lai-ling” مفوضة الخصوصية إشعار تنفيذي إلى “Worldcoin”، يطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة التي تنطوي على مسح وجمع قزحية العين وصور الوجه باستخدام أجهزة مسح قزحية العين.

التحقيق في ممارسات خصوصية البيانات:

أطلقت “PCPD” تحقيقاتها في يناير 2024 لتقييم ما إذا كانت طرق التحقق من الهوية الخاصة بـ “Worldcoin” تشكل مخاطر كبيرة على خصوصية البيانات الشخصية وتتوافق مع متطلبات (PDPO).

تضمن التحقيق عشر زيارات سرية إلى ستة مواقع لعمليات في الفترة من ديسمبر 2023 إلى يناير 2024.

وجد التحقيق أن جمع صور الوجه لم يكن ضروريا للتحقق من إنسانية المشاركين.

يمكن لمشغلي جهاز مسح قزحية العين إجراء هذا التحقق شخصيا في مواقع العمليات، مما يجعل الخطوة الإضافية المتمثلة في المسح أو جمع صور الوجه زائدة عن الحاجة.

يواجه مشروع “Worldcoin”، الذي تم إطلاقه في عام 2021 وضم أكثر من مليوني مستخدم عالمي، ضغوط تنظيمية بشأن مشاكل الخصوصية.

تم تعليق الخدمات في كينيا وتوقف فحص قزحية العين مؤقتا في الهند.

في وقت سابق، في البرتغال، أمرت هيئة “CNPD” بوقف جمع البيانات البيومترية لمدة 90 يوم، بسبب مخاوف تتعلق بحماية البيانات.

وفي الوقت نفسه، اتخذت هيئة “AEPD” الإسبانية إجراءات ضد شركة “Tools for Humanity Corporation” في إطار مشروع “Worldcoin” الخاص بها، مشيرة إلى شكاوى حول عدم كفاية الكشف عن المعلومات وجمع البيانات من القاصرين.

اقرأ أيضا:

منصة بينانس “Megadrop” تكشف عن الايردروب الثاني: ما الذي يخبئه هذا التوزيع للمستخدمين؟

توقع أن تكون سولانا هي صندوق الاستثمار التالي للعملات المشفرة!