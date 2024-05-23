ترقب المزيد من تجميع البيتكوين قبل بلوغ الذروة السعرية!

تراجعت أسعار البيتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار خلال جلسة التداول ليوم الأربعاء، ومع ذلك، لم تصل الأسواق إلى حالة ذروة الشراء بعد، وفقا للمحلل “جيمس تشيك”.

في منشوره لمتابعيه على منصة X، أشار “تشيك” إلى أن أسعار البيتكوين تتماشى حاليا مع الأساسيات، استنادا إلى مجموعة متنوعة من مقاييس الحجم.

وأضاف أن السوق الآن في وضع مشابه لما كان عليه في أواخر عام 2020.

في ديسمبر 2020، ارتفعت أسعار البيتكوين لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20 ألف دولار، واستقرت حول هذا المستوى لمدة أسبوعين قبل أن ترتفع إلى ذروة جديدة عند 30 ألف دولار بحلول يوم رأس السنة الجديدة.

في الدورة الحالية، ارتفعت أسعار البيتكوين لتقترب من ذروتها التي بلغت 73,738 دولار في منتصف مارس، لكنها واجهت مقاومة هناك، مما يشير إلى زخم إيجابي وإمكانية دخول منطقة اكتشاف الأسعار.

وذكر “تشيك”:

سبعة أيام فقط في التاريخ شهدت إغلاق أعلى من مستوى 71,000 دولار، مما يدل على أننا نتنفس هواء جديد هنا.

وأشار إلى أن تحقيق أعلى مستوى جديد نادر ما يكون ناجح من المرة الأولى، مؤكد أن فترة التجميع والمحاولات المتكررة هي أمر طبيعي.

تشير نسبة قيمة الشبكة إلى المعاملات (NVT) إلى أن سعر البيتكوين يتماشى مع إنتاجية المعاملات عبر الشبكة، بشكل مشابه لظروف أواخر عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر مؤشر نسبة أرباح المخرجات المستهلكة (SOPR) على المدى القصير أن السوق في حالة تحمس ولكن ليس ابتهاج أو نشوة، مما يشير إلى اتجاه صعودي محتمل.

توقع المحلل “ريكت كابيتال” أن إغلاق الشمعة الأسبوعية فوق 71,500 دولار سيؤدي على الأرجح إلى اختراق من نطاق إعادة التجميع.

ومع ذلك، انخفضت أسعار البيتكوين إلى 69,782 دولار في وقت كتابة هذا المقال.

وأوضح أن التاريخ يشير إلى أن عملة البيتكوين قد تتماسك داخل نطاق إعادة التجميع هذه لعدة أسابيع أخرى.

اقرأ أيضا:

زيادة التضييق على مشروع “Worldcoin”: هونغ كونغ توقف عمليات المسح البيومترية!

منصة بينانس “Megadrop” تكشف عن الايردروب الثاني: ما الذي يخبئه هذا التوزيع للمستخدمين؟