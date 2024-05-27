اختراق متداول كريبتو مشهور وضخ عملات رقمية للاحتيال على متابعيه!

كشف المتداول الشهير في مجال العملات المشفرة، المعروف باسم “Gigantic Rebirth”، عن تعرضه للاختراق مؤخرا.

وقد دعا متابعيه يوم الأحد إلى تجاهل جميع المعلومات الصادرة من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

استغل المتسللون هوية “Gigantic Rebirth” لرفع سعر عملة “ORDI”، وذلك بعد فتح صفقات بيع كبيرة على منصات بينانس وOKX.

يشك “Gigantic Rebirth” في أن شخص ما على منصة X.com قد تلقى رشوة لتسهيل هذا الاختراق.

وصرح المتداول بأنه تم تنبيهه بشأن الاختراق المحتمل قبل حوالي شهرين، مما دفعه لتعزيز إجراءات الأمان بشكل كبير.

وأضاف:

لا يمكن تحقيق الأمان الكامل إذا قام موظفو X بقبول أموال مقابل الوصول الإداري.

ودعا المتداول أيضا الرئيس التنفيذي لشركة X، إلى تحسين عمليات الشركة وتنظيفها من مثل هذه الثغرات.

برز “Gigantic Rebirth” في أوائل عام 2022 بعد قيامه بمراهنة جريئة ضد Terra (LUNA)، حيث راهن بمبلغ 10 مليون دولار مع مؤسس “Terraform”، على أن سعر تداول LUNA سيكون أقل من 88 دولار بحلول مارس 2023.

حاول “دو كوون” لاحقا اقتراح رهانات أعلى، لكن انهيار LUNA في مايو 2022 أدى إلى فقدان عشرات المليارات.

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