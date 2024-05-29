العملة الرقمية SHIB تقلب الطاولة على ADA بعد ارتفاع يومي بنسبة 16٪

قطاع الكريبتو قطاع متغير باستمرار وتسيطر على تحركات عملاته عدة عوامل.

من عجائب سوق الكريبتو أنه يمكن لعملة ذات طابع ميم أن تتغلب على مشروع قديم يعد بأن يكون منافس أو مثلما يحب أن يسمونه عشاقه قاتل الايثيريوم.

في 24 ساعات الأخيرة تمكنت عملة SHIB من قلب الطاولة على عملة كاردانو وتفوقت عليها من حيث القيمة السوقية الإجمالية.

تقدمت عملة SHIB للمرتبة 11 بعد ارتفاعها بنسبة تقريبا 16% في 24 ساعة الأخيرة.

وأخذت مكانة عملة ADA التي تراجعت للمرتبة 12 بعد خمول وعدم مسايرة الارتفاع الأخير في السوق.

حاليا تقترب عملة SHIB من قائمة العملات العشر الأولى وإذا تمكنت من تحقيق ذلك فيعني ذلك أنه أصبح لدينا عملتين ذات طابع ميم في العملات العشر الأولى.

وهو ما يوضح مدى الاقبال على مثل هذه العملات من مجتمع الكريبتو والتيار الذي كان يُعتقد في يوم من الأيام أنه محض زخم واهتمام مؤقت سيتبدد مع الوقت.

وفقا لـ “IntoTheBlock”، فإن 70% من جميع حاملي “Shiba Inu” حاليا في وضع الربح.

كان الوضع مختلف كثيرا في سبتمبر من العام الماضي عندما كان ما يقرب من 90٪ من الأشخاص في وضع الخسارة.

حاليا هناك العديد من العوامل التي أثرت إيجابا على سعر عملة SHIB وجعلت سعر العملة يتألق في الساعات الماضية ولعل أبرز هذه العوامل آلية الحرق وتطوير حل الطبقة الثانية “Shibarium”.

مؤخرا، ارتفع معدل الحرق بنسبة 600٪ تقريبا قبل أسبوع، مما أدى إلى حرق ما يقرب من 10 مليون عملة.

الهدف من عمليات الحرق جعل العملة أكثر ندرة وقيمة مع الوقت.

أرسل فريق SHIB حتى الآن ما يقرب من 41% من إجمالي العرض إلى عنوان الحرق.

حققت “Shibarium”، التي تهدف إلى رفع “Shiba Inu” فوق منافسيها من خلال خفض رسوم المعاملات وتحسين السرعة، خطوات كبيرة منذ إطلاقها في الصيف الماضي.

حيث حققت الشبكة إنجازات متعددة، مثل تجاوز مستوى 400 مليون من حيث إجمالي المعاملات.

في وقت سابق خضعت الشبكة لترقيتين رئيسيتين تهدف لتحسين تجربة المستخدم، وتمكين مجتمع المطورين والمبتكرين، وتنفيذ أوقات معالجة أسرع.

اقرأ أيضا:

أفضل 5 منصات لتداول P2P في العالم العربي

تمكن متداول للعملة الرقمية Shiba Inu (SHIB) من تحويل 3 ألاف دولار إلى 1.24 مليون دولار