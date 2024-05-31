جي بي مورغان: صناديق ETF الايثيريوم ستواجه طلب منخفض وسط التحديات التنظيمية

جي بي مورغان: صناديق ETF الايثيريوم تواجه طلب منخفض وسط التحديات التنظيمية

أُطلقت صناديق ETF البيتكوين في يناير 2024، وتمتعت بميزة المحرك الأول مقارنة بنظيرتها القائمة على الايثيريوم.

وفقا لتقرير جديد من “جي بي مورغان”، من المتوقع أن يكون تدفق السيولة إلى صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم في الولايات المتحدة أقل بكثير مما كان متوقع.

أشار تقرير بحثي استشهدت به منصة “CoinDesk” يشير إلى أن “جي بي مورغان”، المؤسسة المصرفية الأمريكية الرائدة، تتبنى موقفا متشائما تجاه صناديق ETF الايثيريوم.

وخلص الخبراء بقيادة “نيكولاوس بانيجيرتسوغلو” إلى أن الطلب على هذه الصناديق قد يكون أقل بكثير مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

وأوضح المحللون أن إطلاق صندوق ETF البيتكوين ربما قد أشبع بالفعل الطلب الإجمالي على أصول العملات المشفرة من قبل المؤسسات المهتمة بصناديق الاستثمار المتداولة.

توقع التقرير تدفق قدره 3 مليار دولار فقط في جميع صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم.

وإذا تم السماح بآلية التحصيص لمديري الأصول الذين يطلقون هذه الصناديق، فقد يرتفع هذا الرقم إلى 6 مليار دولار.

ومع ذلك، نظرا للضغوط التنظيمية من الجهات الأمريكية، قامت ARK Invest و21 Shares بإزالة خاصية التحصيص من المستندات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

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