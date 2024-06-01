مؤسس الايثيريوم يتبرع بـ 30 ETH لدعم الدفاع القانوني لمطوري منصة “Tornado Cash”

تبرع “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم، بمبلغ 30 ETH، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 113,000 دولار، لدعم الدفاع القانوني عن مطوري “Tornado Cash”، “أليكسي بيرتسيف” و”رومان ستورم”.

تمت هذه المساهمة عبر منصة جمع التبرعات اللامركزية “Juicebox”.

وفقا للبيانات المسجلة على البلوكشين، أُجريت المعاملة من عنوان مرتبط بـ “بوترين” يُدعى “Vitalik.eth” في الساعة 1:58 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 مايو إلى الصندوق القانوني “Free Alexey & Roman” على “Juicebox”، والذي جمع حتى الآن ما يقارب 2.2 مليون دولار.

دعم قوي لأدوات الخصوصية:

يشدد “بوتيرين” وغيره من خبراء العملات المشفرة باستمرار على أهمية أدوات الخصوصية في إدارة الأصول الرقمية.

لطالما دافع “بوتيرين” عن تعزيز خصوصية الإيثيريوم من خلال أبحاثه ومنشوراته.

لذلك، تأتي هذه الخطوة لدعم مطوري “Tornado Cash” ضمن سياق طبيعي لمواقفه المعروفة.

أعرب العديد من مؤيدي “بوتيرين” عن تضامنهم من خلال تبرعاتهم، مرفقين رسائل تشجيعية مثل “نحن ندعمك”، و”البرمجة ليست جريمة”، و”ادعم الحرية”، و”المصدر المفتوح هو شكل من أشكال حرية التعبير التي يجب أن يتمتع بها الجميع”.

للعلم هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها “بوتيرين” دعمه لأسباب مماثلة.

في عام 2022، تبرع بمبلغ 10 ETH، والتي كانت تُقدر بـ 30,980 دولار في ذلك الوقت، لصندوق قانوني “AssangeDAO” على منصة “Juicebox”، لدعم الناشط الأسترالي ومؤسس ويكيليكس، “جوليان أسانج”.

منصة Tornado Cash:

Tornado Cash هي أداة تركز على الخصوصية وتُستخدم لتسهيل معاملات العملات المشفرة المجهولة.

لكن نظرا لإمكانية إساءة استخدامها، استغلها مجرمون لغسل الأموال وسرقتها، مما دفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إلى فرض عقوبات على “Tornado Cash” في أغسطس 2022.

في أعقاب هذه العقوبات، تم القبض على مطور “Tornado Cash”، “أليكسي بيرتسيف”، في أمستردام بتهم تتعلق بإخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسيل الأموال عبر خدمة خلط الإيثيريوم المثيرة للجدل.

في وقت لاحق، اتُهم مطورون آخرون، مثل “رومان ستورم” و”رومان سيمينوف”، بالمساعدة في غسل مليار دولار، وتم القبض على “ستورم” في ولاية واشنطن.

حُكم على “بيرتسيف” بالسجن لمدة 5 سنوات و4 أشهر في وقت سابق من هذا الشهر، في حين لا يزال “ستورم” محتجز في الولايات المتحدة منذ اعتقاله في عام 2023، ومن المقرر محاكمته في سبتمبر المقبل.

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