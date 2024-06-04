البنك المركزي القطري يطلق مشروع العملة الرقمية

في الأيام القليلة الماضية أعلن البنك المركزي القطري عن إطلاق مشروع العملة الرقمية الخاصة به.

حيث وبعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية للمشروع أعلن أن هذه العملة الرقمية ستمثل خطوة استباقية وتواكب التطورات المالية العالمية.

أوضح البنك المركزي القطري أنه أنتهى بالفعل من الدراسة المعمقة للمشروع، وسيقوم الأن بتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية لتسوية المدفوعات مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.

وأوضح البنك أن التطبيقات العملية لهذه العملة الرقمية ستكون بهدف زيادة الوصول لأسواق رأس المال، تعزيز عمليات التسوية، تحسين كفاءة المعاملات الورقية.

للعلم المشروع سيدخل مرحلته التجريبية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.

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