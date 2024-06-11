تدفق الأموال المؤسساتية يرفع من حيازات الحيتان والعناوين الكبرى لعملة الايثيريوم

تشهد عملة الايثيريوم التي تعد أكبر عملة رقمية بديلة في العالم، تدفقات مالية كبيرة من المؤسسات، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد العناوين التي تحتفظ بأكثر من 10 آلاف ايثيريوم (ETH).

هذا التوجه يعكس ارتفاع الطلب على الايثيريوم، وسط تزايد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة (ETF).

شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية زيادة بنسبة 3٪ في عدد عناوين الايثيريوم التي تحتوي على 10 آلاف أو أكثر من الايثيريوم.

يُعتبر هذا التزايد إشارة قوية على اهتمام المؤسسات المالية الكبيرة والأفراد ذوي الثروات العالية بتجميع الايثيريوم.

علّق المحلل “علي مارتينيز” حول ذلك قائلا:

ارتفع عدد عناوين الايثيريوم التي تحتوي على أكثر من 10000 ETH بنسبة 3٪ في الأسابيع الثلاثة الماضية، مما يشير إلى زيادة كبيرة في ضغط الشراء!. يشير هذا الارتفاع في العناوين الكبيرة إلى زيادة الطلب والضغط الشرائي على الايثيريوم، ما قد ينبئ بصعود محتمل لقيمة العملة، حيث أن تجميع الحيتان للإيثيريوم غالبا ما يكون مقدمة لارتفاع أسعار العملات الرقمية.

جدير بالذكر أن ارتفاع الطلب على الايثيريوم جاء بعد موافقة هيئة SEC على صناديق ETF الايثيريوم المقدمة من طرف عدة شركات.

حيث وفرت هذه الأدوات الاستثمارية للمستثمرين التقليديين وسيلة منظمة للاستثمار في عملة الايثيريوم، مع تعزيز السيولة وإمكانية الوصول إلى السوق.

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