“مايكل سايلور” يبرز هيمنة البيتكوين على الأصول المالية الأخرى!

لفت “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك لشركة “MicroStrategy”، الأنظار مؤخرا عبر منشور له على منصة X (المعروفة سابقا باسم تويتر)، حيث أكد على التفوق الهائل للبيتكوين مقارنة بفئات الأصول المالية الأخرى.

أظهر “سايلور” من خلال الرسم البياني أن العائد التراكمي للبيتكوين منذ عام 2011 بلغ نسبة مذهلة تقدر بـ 21,372,237%.

هذا الأداء المذهل للبيتكوين يتفوق بشكل كبير على عوائد الذهب، وأسهم التكنولوجيا، وغيرها من الأصول التقليدية.

أداء البيتكوين مقارنة بالأصول الأخرى:

عندما نُقيّم البيتكوين على أساس سنوي، نرى أنها تفوقت على جميع الأصول الأخرى بمعدل عائد سنوي متوسط يصل إلى 148%.

وعلى الرغم من هذا الأداء البارز، فإن البيتكوين لم تحقق الارتفاع المتوقع خلال الدورة الحالية، حيث تراجعت عن أداء سهم MicroStrategy (MSTR) وعدة أسهم لشركات التعدين.

منذ إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) في أوائل عام 2024، شهدت العملة الرقمية الرائدة ارتفاعا قياسيا إلى 73,737 دولار في مارس.

ما يجعل هذا الإنجاز مميزا هو تجاوز البيتكوين لقمتها السابقة في الدورة الماضية قبل عملية الانقسام، مما يشير إلى نمط صعودي غير تقليدي.

ومع ذلك، تراجعت العملة الآن بنسبة 12.73% عن أعلى مستوياتها التاريخية، ولا يزال مستقبل العودة إلى هذه الذروة غير مؤكد بسبب عدم وجود محفزات صعودية واضحة في الوقت الحالي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انخفضت قيمة البيتكوين إلى أقل من 64,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهر.

تتعرض العملة الرقمية البيتكوين لضغوط مزدوجة تتمثل في التدفقات الخارجة الكبيرة من منتجات الاستثمار في العملات المشفرة واستمرار التضخم الذي يمنع المزيد من رفع أسعار الفائدة.

هذه العوامل أدت إلى تعثر البيتكوين في استعادة زخمها الصعودي المعتاد.

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