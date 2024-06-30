الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية ان يكون "طقس صيفي معتدل نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حيث تنخفض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق تركيا، ومن المتوقع أن يتحول إلى صيفي معتاد اعتباراً من يوم االثلاثاء".

وحذّرت من "التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة، كما نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج أحياناً".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية كما تنشط الرياح أحياناً".

ولفتت الى ان "طقس الإثنين غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية، كما تنشط الرياح أحياناً، والثلاثاء قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً".

واضافت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات".