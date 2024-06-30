"فرانس برس": نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية في فرنسا سجلت 25.90% حتى الساعة 12

افادت وكالة "فرانس برس"، بأن "نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 25.90% عند الساعة 12 ظهرا، مقارنة بـ 18.43% خلال انتخابات 2022 في التوقيت نفسه".

وصباح اليوم، فتحت مراكز الاقتراع في البر الفرنسي، للدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة بعد أسبوع.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8,00 (6,00 ت غ) غداة بدء عمليات التصويت في أراضي ما وراء البحار الفرنسية السبت، وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67% من الناخبين المسجلين.