ألفرد رياشي ردًا على باسيل: "مش حلوة منك تكسرله كلمته لعون كرمال ترضي بري"

علّق الأمين العام لـ"المؤتمر الدّائم للفدرالية" ​ألفرد رياشي​، على تصريح رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، فيما خصّ أنّ "لبنان لا يتفدرل"، قائلًا: "رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون​ تعهدّ لنا كمؤتمر دائم للفدراليّة، بالمساهمة بالعمل على الوصول للفدراليّة... "فمش حلوة منك تكسِرله كلمته للرّئيس كرمال ترضي رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "بخصوص الحجج الواهية وغير الصّحيحة الّتي ذكرتها، فقد قدّمنا ملك المشروع وناقشناه معك، ولكن مرّة أخرى "منها حلوة بحقّك إنك تتناسى وتدّعي الجهل يا "إستاذ".

وكان قد أشار باسيل في كلمة له خلال عشاء هيئة عكار في "التيار الوطني الحر" أمس، إلى أنّ "لبنان لا ينعزل ولا يقسّم ولا يتفدرل، وكلّما يحدثونني عن منطقة مسيحيّة أسألهم ماذا نفعل بالقبيات وعندقت وشدرا؟"، مشدّدًا على أنّ "لبنان ليس بين كفرشيما والمدفون ولا بين بشري وكفرشيما أو بشري وجزين... لبنان من شدرا إلى القاع إلى رميش".