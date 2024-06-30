أكّد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني، أنّ "الشّماليّين عمومًا والعكاريّين خصوصًا يرحّبون بأيّ شخص يزور عكار، ولكنّهم ليسوا تابعين لأحد ولا يفقهون التزلّف عند باب أحد".
وتمنّى خلال مشاركته نادي "حيزوق" الرّياضي افتتاح المهرجان الرّياضي الثّاني لكرة الطاّئرة، على المسؤولين أن "يستيقظوا من غفلتهم، فنحن لن نقف على باب أحد، ولن يغرّنا أحد بالمال أو السّلطة، ولن نركع لأحد؛ بل لنا حقوق لدى الدّولة وسنحصّلها بتكاتفنا وتواصلنا ودعمنا لبعضنا البعض".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: نرحب بأي شخص يزور عكار لكننا لسنا تابعين لأحد ولن نركع لأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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