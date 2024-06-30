البعريني: نرحب بأي شخص يزور عكار لكننا لسنا تابعين لأحد ولن نركع لأحد

أكّد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب ​وليد البعريني​، أنّ "الشّماليّين عمومًا وال​عكار​يّين خصوصًا يرحّبون بأيّ شخص يزور عكار، ولكنّهم ليسوا تابعين لأحد ولا يفقهون التزلّف عند باب أحد".

وتمنّى خلال مشاركته نادي "حيزوق" الرّياضي افتتاح المهرجان الرّياضي الثّاني لكرة الطاّئرة، على المسؤولين أن "يستيقظوا من غفلتهم، فنحن لن نقف على باب أحد، ولن يغرّنا أحد بالمال أو السّلطة، ولن نركع لأحد؛ بل لنا حقوق لدى الدّولة وسنحصّلها بتكاتفنا وتواصلنا ودعمنا لبعضنا البعض".