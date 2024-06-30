قوى الأمن: توقيف 15 سوريًا كانوا بصدد القيام بهجرة غير شرعية عبر البحر إلى قبرص

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص والهجرة بطريقة غير شرعيّة، الّتي تقوم بها قطعات المديريّة، توافرت معطيات لدى ​شعبة المعلومات​ عن التّحضير لعمليّة تهريب أشخاص من التّابعيّة السّوريّة عبر البحر، من شاطئ ​العبدة​- عكّار إلى ​قبرص​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد المكان حيث يختبئ فيه الأشخاص الّذين يتمّ التّحضير لتهريبهم، وذلك على سطح أحد المباني في بلدة ​وادي الريحان​. وقد أُعطيت الأوامر إلى دوريّات من الشّعبة للعمل على توقيفهم، بالتّنسيق مع القضاء".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ بتاريخ 2024-06-21، وبعد رصد ومراقبة دقيقة للمبنى، تمكّنت الدّوريات من توقيف خمسة عشر شخصًا من التّابعيّة السّوريّة، بجرم دخول البلاد خِلسة، والّذين كانوا بصدد القيام بهجرة غير شرعيّة، عبر البحر إلى قبرص"، مشيرةً إلى أنّه "ضُبِطَ معهم أربع سترات نجاة وثمانية أجهزة خلويّة".

وذكرت أنّه "تمّ تسليمهم والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص".