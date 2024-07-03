منصة Bittensor توقف معاملات البلوكشين خاصتها بعد تعرضها للاختراق

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تعرضت منصة Bittensor لإختراق أدى بمطوري المنصة والشبكة لتوقيف المعاملات حيث أبقو على الشبكة في الوضع الآمن حيث يتم إنتاج الكتل بدون معاملات.
تم الكشف عن الاختراق من قبل المحلل “ZachXBT” والذي أشار إلى أن الحادث تضمن تسرب للمفاتيح الخاصة، ما يعني إمكانية الوصول غير المصرح به للأصول الرقمية.
وفقا للسيد “علاء شعبانة” المؤسس المشارك للمشروع فإنه جار التحقيق والكشف عن ملابسات الحادثة وفي الوقت الحالي تم وضع الشبكة في وضع الأمان مثلما أشرنا إليه.
وبحسب المحلل “ZachXBT” فإنه تم بالفعل سرقة ما يقارب قيمته 8 مليون دولار من العملة الرقمية TAO.
فور ظهور أخبار الاختراق انهار سعر العملة الرقمية TAO وتراجعت بنسبة 15% تقريبا في 24 ساعة الأخيرة.
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