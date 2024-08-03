رسميا: انطلاق ايردروب مشروع Takadao - إليكم كيفية الحصول على عملته الرقمية TAKA

قبل التطرق لإيردروب العملة الرقمية TAKA نعرج ونعرف بماهية مشروع Takadao.

يسعى مشروع “Takadao” إلى إعادة تعريف كيفية تقديم الخدمات المالية للمجتمعات، مع التركيز على توفير بدائل للتأمين التقليدي من خلال التكنولوجيا المالية المتقدمة.

تتمحور رؤية المشروع حول بناء مجتمعات تعتمد على الحماية المتبادلة، بعيدا عن السيطرة الحصرية للبنوك وشركات التأمين، مما يتيح الفرصة لمليارات الأشخاص المحرومين من هذه الخدمات.

مهمة Takadao هي تطوير التكنولوجيا التي تمكن المجتمعات من تأسيس بدائل تأمينية تعتمد على الحماية المتبادلة.

يسعى المشروع إلى تقديم بدائل عادلة ومستدامة للتأمين التقليدي، وذلك من خلال بروتوكولات لامركزية تستخدم تقنيات التمويل اللامركزي (DeFi).

ايردروب عملة TAKA

بالتزامن مع إطلاق المشروع، يقدّم Takadao فرصة فريدة للمشاركة في حملة توزيع مجاني للعملة الرقمية الخاصة به، TAKA.

يهدف هذا الايردروب إلى تعزيز الوعي بالمشروع وزيادة التفاعل مع مجتمعه المتنامي.

لماذا يجب الانضمام إلى الايردروب؟

4,500,000 عملة TAKA متاحة: يقدم المشروع 4.5 مليون عملة TAKA مع مجموعة من الامتيازات المصاحبة للعملة. التأثير والتغيير: يساهم المشاركون في نقل صناعة التأمين التقليدية التي تبلغ قيمتها 9 تريليون دولار، ويكونون جزءا من الجيل الجديد الذي يقدم بدائل تأمينية قائمة على تقنية DeFi. الحصول على عوائد من مجمعات إعادة الحماية (rePool): تتيح هذه المجمعات للمشاركين فرصة الحصول على عوائد مالية من بروتوكول Takadao الجديد.

كيفية الحصول على عملات TAKA

للتمكن من الحصول على عملات TAKA عبر الايردروب، يجب على المستخدمين إتمام المهام التالية:

متابعة Takadao على منصات التواصل الاجتماعي:

متابعة الحساب على تويتر.

الانضمام إلى قناة التلغرام.

متابعة قناة يوتيوب الخاصة بالمشروع.

زيارة المواقع ذات الصلة:

زيارة موقع Takadao الرسمي.

زيارة موقع Takaturn.

زيارة صفحة “تعلم واربح”.

التفاعل والمشاركة:

المشاركة في استطلاعات الرأي وتقديم التعليقات.

مشاركة المنشورات الخاصة بالمشروع والتفاعل معها.

التسجيل في المجتمعات الرقمية:

الانضمام إلى خادم Takadao على Discord.

لإتمام كل ذلك ما سبق ذكره وتحصيل النقاط للحصول بعدها على العملات الرقمية TAKA يمكن التوجه لمنصة المهام:

هذا ويتطلع مشروع Takadao إلى إطلاق LifeDAO في ديسمبر 2024، وهو أول مشروع tDAO يقدم بديل شرعي للتأمين على الحياة، مستهدفا مليارات الأشخاص غير المؤمن عليهم حول العالم.

من خلال الانضمام إلى حملة الايردروب الخاصة بـ TAKA، يساهم المشاركون في بناء مستقبل أكثر إنصافا وشفافية في قطاع التأمين.

للمشاركة في الايردروب يمكن ذلك من خلال: