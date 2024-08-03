سوق الكريبتو يفقد أكثر من 150 مليار دولار خلال يومين وتراجع البيتكوين لمستوى 62 ألف دولار

شهد سوق العملات المشفرة تراجع حاد بخسارة تجاوزت 150 مليار دولار خلال يومين فقط، وذلك بعد انخفاض سعر البيتكوين (BTC) إلى مستوى 60,500 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

أدت حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى تراجع قوي في سعر البيتكوين خلال الأيام الماضية، مما دفع سعر البيتكوين إلى هذا الانخفاض الملحوظ.

كما أن العملات الرقمية البديلة شهدت تراجعا أكبر، حيث انخفضت قيمة SOL وTON وUNI بأكثر من 5٪ خلال اليوم الماضي، بينما انخفض سعر عملة الايثيريوم إلى أقل من 3000 دولار لتعود وتسترد هذا المستوى النفسي المهم.

عملة البيتكوين تسجل أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع:

بدأت العملة المشفرة البيتكوين الأسبوع بمستويات قوية، حيث ارتفعت إلى 70,000 دولار يوم الاثنين عقب مشاركة الرئيس السابق “دونالد ترامب” في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل.

إلا أن هذه المكاسب لم تدم طويلا، حيث تعرضت العملة لضغوط قوية أدت إلى تراجعها بسرعة بمقدار أربعة آلاف دولار تقريبا.

وبعد هدوء نسبي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، استأنف السوق هبوطه مع سيطرة المضاربين على الانخفاض خلال يومي الخميس والجمعة، مما أدى في النهاية إلى هبوط البيتكوين إلى 60,500 دولار في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى التقلبات الاقتصادية في الولايات المتحدة، خاصة بعد صدور تقرير وظائف ضعيف يوم الجمعة حيث أظهر ارتفاع في معدل البطالة إلى 4.3٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

هذا التقرير أدى إلى حالة من الذعر بين المستثمرين، الذين قاموا بسحب ملايين الدولارات من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

كما شهدت الأسواق المالية التقليدية في وول ستريت تراجع حاد.

في الوقت الراهن، استعاد سعر البيتكوين بعض الخسائر، ليقترب من مستوى 62,000 دولار، بينما تراجعت القيمة السوقية إلى أقل من 1.220 تريليون دولار، في حين ازدادت هيمنة البيتكوين على العملات البديلة لتصل إلى حوالي 53٪.

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