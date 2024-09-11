شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء.. البيتكوين والإيثريوم يواصلان الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل قرار الولايات المتحدة بشأن خفض أسعار الفائدة المقرر فى 18 سبتمبر، تكافح سوق العملات الرقمية بشكل عام للتغلب على التقلبات، حيث شهدت البيتكوين اليوم الأربعاء 11 سبتمبر خسارة بنسبة 0.42% و1.20% فى البورصات الدولية والوطنية على التوالى.

وفى الوقت الحالى كان سعر البيتكوين يتداول عند 56490 دولارًا وفقًا لبيانات CoinMarketCap، وفى غضون ذلك، شهد الإيثريوم خسارة تقل عن 1% فى البورصات الدولية، ويبلغ سعر الإيثر فى البورصات الأجنبية حوالي 2327 دولارًا.

وشهدت Binance Coin وSolana وUSD Coin وRipple وDogecoin وCardano خسائر يوم الأربعاء إلى جانب BTC وETH.

كما ضربت انخفاضات الأسعار Shiba Inu وPolkadot وNear Protocol وStellar وCronos على مخطط العملات المشفرة بين العملات البديلة الأخرى.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.51 % في آخر 24 ساعة، ومع ذلك، تظل القيمة السوقية للقطاع مرنة عند 1.99 تريليون دولار ليوم آخر، وفقًا لـ CoinMarketCap.

واحتفظت Tron وTether وAvalanche وChainlink وLeo بمكاسب طفيفة على مخططات الأسعار، كما أظهرت Cosmos وBitcoin SV وNeo Coin وZcash وZilliqa مكاسب ضئيلة بجانب أسمائها.

ومع ذلك يعتقد محللو السوق أنه على الرغم من الفترة المتقلبة المستمرة للسوق، فإن ثقة المستثمرين لا تتناقص.